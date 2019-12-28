«Могу кататься намного лучше». Первые слова Косторной после чемпионата России

Алена Косторная оценила свое вступление на чемпионате России. Она получила за произвольную программу 169,97 балла и 259,83 по сумме, заняв итоговое второе место.

— Не знаю, что случилось на двойном прыжке, — заявила Косторная в эфире Первого канала. Прокатом я недовольна — могу кататься намного лучше. На тренировках все делаю, это странная ситуация, что я не очень откатала. Но тоже рада, что получилось отобраться. Спасибо за поддержку и всех с наступающим праздником.