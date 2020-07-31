«Могли бы это время потратить на других спортсменов». Тутберидзе рассказала, как узнала о решении Косторной уйти к другому тренеру

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поделилась эмоциями после ухода чемпионки Европы Алены Косторной в группу к Евгению Плющенко.

— До 15 июля она прекрасно тренировалась, с отличным настроением восстанавливалась, готовилась к сезону, — цитирует Тутберидзе ТАСС. — Были поставлены две программы — короткая и произвольная, и по нашему профессиональному мнению, они должны были произвести как минимум фурор в фигурном катании. Это было находкой и для нее, и для ситуации в мире.

Уже 16 июля у нее было достаточно кислое настроение, потом ей нездоровилось, она не выходила на лед, а 18-го вечером мы пообщались, Алена сообщила о своих планах по переходу. Затем она покинула базу, сославшись на проблемы со здоровьем.

— Чего не хватало Алене?

— Она сказала, что не может находиться на льду с определенным списком спортсменов. Мы стараемся разделять фигуристов. У нас на льду было по пять человек, и на каждого хватало времени. Да, когда их десять, я, конечно, уже не успеваю. Но у нас на льду три тренера.

Конечно, нашему тренерскому штабу обидно, что нас выбрали просто как штаб, с которым можно гарантированно пройти сборы для восстановления. С Аленой неделя ушла на постановку, но мы могли бы это время потратить на других спортсменов, на то, чтобы воплощать другие свои творческие идеи. Конечно, это опустошает.