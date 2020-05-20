Известный продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала об амбициях их сына Александра. Он известен также под прозвищем Гном Гномыч.

«Не боюсь ли, что он в 15-17 лет придет и скажет, что больше не может выходить на лед? Я не хочу переходить на личности и отвечать за Алину Загитову и других девочек, — сказала Рудковская в интервью Ксении Собчак на ее YouTube-канале. — Но мой супруг готовит детей так, чтобы это была игра вдолгую. Мой муж — единственный в истории, кто прошел четыре Олимпиады и имеет четыре медали на разных Олимпиадах.

Мой сын такого мне не скажет. Это исключено, потому что у него есть папа и мама, которые его заряжают. Он уже далеко не маленький, у него есть цель — повторить рекорд его папы. Я уверена, что это будет сложно, так как есть еще командные соревнования. Может быть, у него получится. Это его мечта. Все зависит от того, в какой семье ты живешь. Моего сына, зная папу и меня, может остановить только здоровье — если у него действительно будут проблемы.