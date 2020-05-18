«Много фигуристов загублено, я хочу это исправить». Вице-чемпион Олимпиады откроет свою школу в Москве

Серебряный призер Олимпийских игр-1980 Сергей Шахрай в интервью «СЭ» объявил об открытии своей школы. По его словам, в перспективе она может конкурировать с «Хрустальным» и «Ангелами Плющенко».

— Могу сказать, что я скоро буду тренировать в России. Сейчас в районе аэропорта Внуково строится новый ледовый центр, это частный проект, и у меня есть приглашение открыть там школу. Я намерен собрать команду, набирать детей, и мы будем стараться строить ее на принципах, которые должны быть в спорте. Гуманных принципах.

— Но это школа с прицелом на воспитание топ-спортсменов, уровня сборной, чемпионата России? То есть вы бросаете вызов Тутберидзе, Плющенко?

— Знаете, как говорил генсек Горбачев — надо начать. Тутберидзе уже 15 лет на этом пути. У меня тоже, конечно, опыт есть, я работал в Австралии, так что могу и табуретку научить кататься. (Смеется.) Шесть участников Олимпиады в итоге сделал в тех условиях. А в России сейчас такое обилие талантов, что не сомневаюсь — и фигуристы названного вами уровня у нас будут. К тому же у нас небольшое преимущество — все же с нуля будут начинать. И мы тоже. Но давайте не будем забегать вперед — надо, чтобы каток достроился, сейчас непростое время. Обидно смотреть, как много фигуристов загублено сейчас. Это надо исправлять, — заключил Шахрай. (Дмитрий Кузнецов)

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