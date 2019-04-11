15:37 | Фигурное катание

"Мне удалось справиться с волнением". Кихира - о первом месте по итогам короткой программы

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Японская фигуристка Рика Кихира заявила, что ей удалось справиться с волнением во время исполнения короткой программы на командном чемпионате мира в Фукуоке. 16-летняя спортсменка набрала 83,97 балла, установив мировой рекорд. Он занимает промежуточное первое место.

- Разминка превратилась в катастрофу, - приводит слова Кихиры Твиттер Golden Skate. - Мне пришлось заклеить коньки. Я была очень сосредоточена на прыжках, но мне удалось справиться с волнением. Это был лучший тройной аксель в моей карьере.

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