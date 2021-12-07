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«Мне стало жарко!» Костомаров пришел в восторг от номера Медведевой и Милохина

16:25
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Олимпийский чемпион Роман Костомаров объяснил, почему новая программа Евгении Медведевой и Дани Милохина заставила его согреться на «Ледниковом периоде».

— Ну вы даете, конечно! Я прямо откинулся в кресле, как будто я не на «Ледниковом периоде». Расслабился, мне стало жарко, а до этого я как-то замерз немножко.

Стильно, вкусно, молодежно, сексуально, дорого, красиво и технически сложно. Молодцы!

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Анастасия Плетнева все материалы автора
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