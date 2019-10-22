«Мне нравится, как зрители реагируют на смену цвета моего платья». Щербакова — о костюме-трансформере
Победительница этапа серии «Гран-при» в США 15-летняя Анна Щербакова в видеоинтервью Olympic Channel рассказала о своем платье, меняющем цвет по ходу произвольной программы.
— В первой части произвольной программы мое платье фиолетового цвета, — рассказала фигуристка. — Потом музыка меняется, cтановится более экспрессивной, меняются и мои эмоции, а платье превращается в красное. Над ним пришлось много поработать, плюс потренироваться в нем. Мне нравится реакция зрителей на измение цвета платья.
15-year-old quad-jumping Russian figure skater Anna Shcherbakova just won a senior Grand Prix at #SkateAmerica.— Olympic Channel (@olympicchannel) October 22, 2019
In an exclusive interview Anna talks about triple axel, costume change and her idol Mao Asada: https://t.co/X89lZv9rlD#FigureSkating pic.twitter.com/S11fSE1QBF