Победительница этапа серии «Гран-при» в США 15-летняя Анна Щербакова в видеоинтервью Olympic Channel рассказала о своем платье, меняющем цвет по ходу произвольной программы.

— В первой части произвольной программы мое платье фиолетового цвета, — рассказала фигуристка. — Потом музыка меняется, cтановится более экспрессивной, меняются и мои эмоции, а платье превращается в красное. Над ним пришлось много поработать, плюс потренироваться в нем. Мне нравится реакция зрителей на измение цвета платья.