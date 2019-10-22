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«Мне нравится, как зрители реагируют на смену цвета моего платья». Щербакова — о костюме-трансформере

14:34
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Победительница этапа серии «Гран-при» в США 15-летняя Анна Щербакова в видеоинтервью Olympic Channel рассказала о своем платье, меняющем цвет по ходу произвольной программы.

— В первой части произвольной программы мое платье фиолетового цвета, — рассказала фигуристка. — Потом музыка меняется, cтановится более экспрессивной, меняются и мои эмоции, а платье превращается в красное. Над ним пришлось много поработать, плюс потренироваться в нем. Мне нравится реакция зрителей на измение цвета платья.

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