Российский фигурист Михаил Коляда подвел итоги выступления на контрольных прокатах в Москве. В произвольной программе на музыку из фильма «Белый ворон» 25-летний россиянин сделал идеально практически все элементы.

— Хотите общения подольше? А я наоборот. (смеется) Мозги не соображают. Нет, мне не пришлось себя ломать и менять после смены тренера. В голове родился особый образ, я не катаю прямо Нуриева, пусть каждый сам для себя находит в нем свое. Много работы было, в том числе и на скорость. Прыжки корректировали, но не меняли. Как технику поменяешь, если я 20 лет так уже прыгаю?

На этом моменте, как и вчера, общение прервал Алексей Мишин со словами «лучшее интервью — это молчание». (Дмитрий Кузнецов)