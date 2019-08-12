"Мне ближе Джеррард и Тотти". Туктамышева - о преданности своему тренеру Мишину

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева поделилась в своем Instagram фотографией со своим тренером Алексеем Мишиным, отметив, что с ним она будет всегда.

- Преданность в спорте с каждым годом все больше и больше обесценивается, - написала Туктамышева. - С приходом успеха и денег люди порой забывают откуда они и благодаря кому поднимаются на вершину. Мне ближе такие герои как Стивен Джеррард и Франческо Тотти или Кобе Брайaнт и Дэмиан Лиллард. Да, может быть, в индивидуальных видах спорта это менее заметно чем в командных, но я знаю одно, что с этим человеком я буду вместе всегда.

Туктамышева тренируется под руководством Мишина с 2011 года и все свои титулы завоевала, работая с ним. При этом с 2006 года, тренируясь в Глазове у Светланы Веретенниковой, каждые две недели она приезжала к специалисту в Санкт-Петербург.