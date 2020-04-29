«Мне 25, а я себя чувствую на 16». Чемпионка Европы Синицина принимает поздравления

Чемпионка Европы в танцах на льду Виктория Синицина опубликовала в своем Instagram пост ко дню рождения. Фигуристке испонилось 25 лет.

— Вот и стукнуло. Мне 25, а я себя чувствую на 16. Наверное это хорошо, — написала Синицина.

Фигуристка в паре с Никитой Кацалаповым являются двукратными чемпионами России. В текущем сезоне танцевальная пара из России прервала гегемонию французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, которые до этого выигрывал пять континентальных турниров подряд.