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«Мне 25, а я себя чувствую на 16». Чемпионка Европы Синицина принимает поздравления

15:30
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Чемпионка Европы в танцах на льду Виктория Синицина опубликовала в своем Instagram пост ко дню рождения. Фигуристке испонилось 25 лет.

— Вот и стукнуло. Мне 25, а я себя чувствую на 16. Наверное это хорошо, — написала Синицина.

Фигуристка в паре с Никитой Кацалаповым являются двукратными чемпионами России. В текущем сезоне танцевальная пара из России прервала гегемонию французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, которые до этого выигрывал пять континентальных турниров подряд.

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