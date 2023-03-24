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«МК»: Костомарову ампутировали пальцы левой руки

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Российскому фигуристу Роману Костомарову ампутировали пальцы левой руки, сообщает MK.RU.

«Ампутация пальцев руки была необходима, поскольку они начали чернеть, что означало начавшийся в руке процесс гангрены. В данном случае важен каждый час, минута, этот процесс идет постоянно и мог вскоре перейти на всю кисть», — сообщил источник «МК».

46-летний Костомаров находится в больнице с 10 января. Он был госпитализирован с диагнозом «пневмония», однако осложнения привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.

Костомаров выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой. Вместе они становились олимпийскими чемпионами в 2006 году. Спортсмен также является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.

Источник: https://www.mk.ru/social/2023/03/23/roman-kostomarov-perezhil-novuyu-operaciyu-amputirovali-palcy-levoy-ruki.html
Фигурное катание
Роман Костомаров
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