Мишина: «Сегодня не в ногах была партнерша»

Российские фигуристы, чемпионы мира среди юниоров Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали свое выступление в произвольной программе на этапе «Гран-при России». Спортсмены допустили несколько ошибок в прокате и заняли только второе место, уступив партнерам по группе Тамары Москвиной Александре Бойковой и Дмитрию Козловскиму, несмотря на промежуточное лидерство.

— Что прежде всего у вас сегодня не получилось? Показалось, что какая-то проблема с коньками у Александра, он был не в ногах...

Галлямов: — Со зрительских мест, возможно, и правда возникло такое ощущение.

Мишина: — Не в ногах сегодня была партнерша...

Галлямов: — Несмотря на ошибки я считаю свою партнершу лучшей. Она все равно большая молодец, не смотря ни на что. Не переживай, Насть! Может сегодня действительно что-то не получилось, но мы не будем расстраиваться. Наоборот, соберемся, чтобы потом исполнить программу в два, а то и в три раза лучше. (Рустам Имамов)