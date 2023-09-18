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Сегодня, 15:56

Мишина рассказала, что тренер не будет специально уговаривать Туктамышеву выступать

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина высказалась относительно того, будет ли фигуристка Елизавета Туктамышева участвовать в соревнованиях в нынешнем сезоне.

«Если Лиза оставила вопрос об участии в соревнованиях отрытым, значит, она посчитала, что так нужно. Она, видимо, по своему состоянию, самочувствию и в целом какой-то ситуации вокруг — как возможно соревноваться, в какой готовности соперницы — будет принимать решение. В данной ситуации Алексей Мишин может ее поддерживать, хотя он всегда ее настраивал на спорт, на участие. Он всегда говорил, что надо, что она сможет. Но сейчас Лиза достаточно взрослый человек, который взвешивает свои силы. Нет такого, что Алексей будет специально ее уговаривать выступать. Поэтому вопрос об участии Лизы на соревнованиях немного открытый», — приводит слова Мишиной Metaratings.ru.

26-летняя Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2016 года, а также вице-чемпионкой мирового первенства 2021 года. В том же году фигуристка стала чемпионской мира в командном первенстве.

Источник: https://metaratings.ru/news/mishina-net-takogo-chto-trener-budet-specialno-ugovarivat-tuktamyshevu-vystupat-285729/
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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