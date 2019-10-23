Мишина прокомментировала критику болельщиков в адрес Туктамышевой

Заслуженный тренер России Татьяна Мишина, работающая в одной группе со своим супругом Алексеем Мишиным, отметила, что в их команде осознают существующую проблему Елизаветы Туктамышевой со вращениями, однако настроены защищать ее.

— Если читать все, что пишут в интернете, то волосы вообще станут дыбом, — цитирует sportsdaily Мишину. — Лучше не читать. Важно то, что говорят специалисты, такие, как Тарасова, Чайковская, Авербух... К ним надо прислушиваться. Хотя Тарасова в роли комментатора должна быть подоброжелательнее, меньше критиковать.

Тройной аксель имеют единицы, это практически ультра-си. У нас есть совершенно четкое понимание, что нужна сложность. Вращения все время улучшаются, но мы не будем спорить, что где-то Лизе не хватает растяжки или бильманов. Они не лучше, чем у других. Мы понимаем, что это нужно улучшать. Поэтому Алексей и защищает Лизу. Как в свое время защищал Женю. После Skate America внесем какие-то поправки.