Мишина и Галлямов завоевали бронзу в финале «Гран-при», победили Суй и Хань
Российская спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов завоевали бронзу в финале «Гран-при» по фигурному катанию в Турине (Италия). Они набрали 203,13 балла по сумме двух прокатов.
Победу одержали представители Китая Суй Вэнцзин/Хань Цун (211,69). Второе место заняли их соотечественники Пэн Чэн/Цзинь Ян (204,27).
Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский допустили ряд ошибок и стали лишь четвертыми (201,84). Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (194,75) заняли последнее место.
Фигурное катание
Турин (Италия)
«Гран-при»
Финал
Пары
Произвольная программа
1. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 134,60
2. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 134,19
3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 131,65
4. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 130,91
5. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 125,19
6. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 119,59
Итог
1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 211,69
2. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) — 204,27
3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 203,13
4. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) — 201,84
5. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 197,99
6. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) — 194,75