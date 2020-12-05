Мишина и Галлямов выиграли короткую программу пар на этапе Кубка России
17:02
Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу в состязаниях пар на заключительном этапе Кубка России в Москве. Вторыми стали Анастасия Балабанова и Алексей Святченко, третьими — Ксения Ахантьева и Валерий Колесов.
Москва
Кубок России
5-й этап
Пары
Короткая программа
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 80,13
2. Анастасия Балабанова/Алексей Святченко — 64,60
3. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов — 62,71
4. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов — 58,63
5. Мария Альхова/Сергей Безбородько — 49,43
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