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Мишина и Галлямов выиграли короткую программу пар на этапе Кубка России

17:02

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли короткую программу в состязаниях пар на заключительном этапе Кубка России в Москве. Вторыми стали Анастасия Балабанова и Алексей Святченко, третьими — Ксения Ахантьева и Валерий Колесов.

Москва

Кубок России

5-й этап

Пары

Короткая программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 80,13

2. Анастасия Балабанова/Алексей Святченко — 64,60

3. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов — 62,71

4. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов — 58,63

5. Мария Альхова/Сергей Безбородько — 49,43

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