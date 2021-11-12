Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на «Гран-при» Японии
07:52
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат в короткой программе на «Гран-при» Японии. Они набрали 78,40 балла, что является для них рекордом.
Вторыми стали россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, набравшие 75,78 балла. Замкнули тройку японцы Рику Миура и Рюити Кихара — 73,98.
Токио (Япония)
«Гран-при»
NHK Trophy
Пары
Короткая программа
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 78,40.
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 75,78.
3. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 73,98.
4. Эшли Кейн/Тимоти Ледук (США) — 70,75.
5. Одри Лю/Миша Митрофанов (США) — 64,95.
6. Эвелин Уолш/Трент Мишо (Канада) — 56,97.
7. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 54,63.
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