Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на «Гран-при» Японии

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат в короткой программе на «Гран-при» Японии. Они набрали 78,40 балла, что является для них рекордом.

Вторыми стали россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, набравшие 75,78 балла. Замкнули тройку японцы Рику Миура и Рюити Кихара — 73,98.

Токио (Япония)

«Гран-при»

NHK Trophy

Пары

Короткая программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 78,40.

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 75,78.

3. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 73,98.

4. Эшли Кейн/Тимоти Ледук (США) — 70,75.

5. Одри Лю/Миша Митрофанов (США) — 64,95.

6. Эвелин Уолш/Трент Мишо (Канада) — 56,97.

7. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 54,63.