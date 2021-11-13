Мишина и Галлямов выиграли «Гран-при» Японии
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли «Гран-при» Японии. Они показали лучший результат в произвольной программе — 148,88. Ранее они выиграли короткую программу и их итоговый результат — 227,28 балла.
Другая российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали вторыми. Их результат — 213,27 балла. Замкнули тройку японцы Рику Миура и Рюити Кихара — 209,42.
Токио (Япония)
«Гран-при»
NHK Trophy
Пары
Произвольная программа
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 148.88.
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 137.49.
3. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 135.44.
4. Эшли Кейн/Тимоти Ледук (США) — 132.04.
5. Одри Лу/Миша Митрофанов (США) — 125.08.
6. Эвелин Уолш/Трент Мишо (Канада) — 111.01.
7. Минерва Фабьен Хазе/Нолан Зеегерт (Германия) — 107.26.
Итог
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 227.28.
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 213.27.
3. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 209.42.
4. Эшли Кейн/Тимоти Ледук (США) — 202.79.
5. Одри Лю/Миша Митрофанов (США) — 190.03.
6. Эвелин Уолш/Трент Мишо (Канада) — 167.98.
7. Минерва Хазе/Нолан Зегерт (Германия) — 161.89.
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