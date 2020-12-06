Мишина и Галлямов выиграли этап Кубка России в Москве

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу на этапе Кубка России в Москве в парном катании. Они набрали 232,47 балла по сумме двух программ.

Второе место заняли Ксения Ахантьева и Валерий Колесов (184,58). На третьем месте пара Анастасия Балабанова/Алексей Святченко — 174,25.

Москва

Кубок России

5-й этап

Пары

Произвольная программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 152,34

2. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов — 121,87

3. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов — 113,39

4. Анастасия Балабанова/Алексей Святченко — 109,65

5. Мария Альхова/Сергей Безбородько — 91,73

Итог

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 232,47

2. Ксения Ахантьева/Валерий Колесов — 184,58

3. Анастасия Балабанова/Алексей Святченко — 174,25

4. Диана Мухаметзянова/Илья Миронов — 172,02

5. Мария Альхова/Сергей Безбородько — 141,16