Мишина и Галлямов стали третьими на этапе «Гран-при» в Японии, Ефимова и Коровин — четвертые
Китайская пара Суй Вэнцзин — Хань Цун выиграла этап «Гран-при» в японском Саппоро.
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли третье место. Еще один дуэт из России — Алиса Ефимова и Александр Коровин — занял четвертое место.
Фигурное катание
Саппоро (Япония)
«Гран-при»
NHK Trophy
Пары
Произвольная программа
1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 145,69
2. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 137,28
3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 134,35
4. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) — 124,40
5. Тара Кэйн/Дэнни О'Ши (США) — 120,03
6. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 117,53
Итог
1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 226,96
2. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 208,49
3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 203,35
4. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) — 189,34
5. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 179,94
6. Тара Кэйн/Дэнни О'Ши (США) — 178,73