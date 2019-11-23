Китайская пара Суй Вэнцзин — Хань Цун выиграла этап «Гран-при» в японском Саппоро.

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли третье место. Еще один дуэт из России — Алиса Ефимова и Александр Коровин — занял четвертое место.

Фигурное катание

Саппоро (Япония)

«Гран-при»

NHK Trophy

Пары

Произвольная программа

1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 145,69

2. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 137,28

3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 134,35

4. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) — 124,40

5. Тара Кэйн/Дэнни О'Ши (США) — 120,03

6. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 117,53

Итог

1. Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай) — 226,96

2. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 208,49

3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 203,35

4. Алиса Ефимова/Александр Коровин (Россия) — 189,34

5. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 179,94

6. Тара Кэйн/Дэнни О'Ши (США) — 178,73