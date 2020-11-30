Мишина и Галлямов рассказали, почему ушли тренироваться к Москвиной

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов в интервью «СЭ» поделились причинами, по которым в межсезонье перешли из группы Людмилы Великовой к Тамаре Москвиной.

Мишина: В начале сезона мы еще не думали о переходе. Задумались уже во второй половине сезона. С результатами это не было связано, причин было много. Шли к этому решению долго, обдумывали, оценивали плюсы, минусы... А перешли в мае, потому что в это время открыто окно переходов, хотели сделать все по правилам, вовремя.

Галлямов: В спорте всегда есть конкуренция, и к этому надо спокойно относиться, то есть при этом надо уметь соревноваться, и уважительно относиться друг к другу, так как на тренировке это тоже своего рода соревнования.

— При этом вы перешли, как я понимаю, без конфликта с предыдущей командой?

Галлямов: Мы уже взрослые люди и можем нормально подойти, поговорить и разойтись по-хорошему. Поблагодарили тренеров за все, чему мы у них научились. Благодарить правда есть за что, но настало время идти дальше.

Мишина: Мы прекрасно понимали, что тренеры воспримут наше решение негативно. Но это нормально, было ожидаемо. Прошло немного времени и все наладилось. Видимся на соревнованиях — можем поговорить, поделиться впечатлениями.

— Ключевая причина — желание поработать над компонентами?

Галлямов: Конечно. Нам нужно было дальше совершенствоваться, хотелось учиться чему-то новому, чтобы конкурировать с ведущими мировыми парами.

Мишина: Одна из ключевых причин — это тренировки вместе с Димой и Сашей. Работа вместе с Бойковой и Козловским мотивирует, когда ты катаешься на одном льду с сильной парой идет постоянная конкуренция, а значит и рост. Они смотрят на тебя, ты смотришь на них. Это не борьба, но взаимодействие.

— Многие, наоборот, уходят к другим специалистам, потому что не хотят работать вместе с прямыми конкурентами. У вас получается все наоборот?

Мишина: Да. У нас на льду всего две пары катается и работает с нами целая команда тренеров. Поэтому обеим парам хватает внимания, каких-то минусов в этой ситуации я не вижу. (Рустам Имамов).

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