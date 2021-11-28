Мишина и Галлямов поблагодарили тренеров и болельщиков за поддержку после «Гран-при России»
16:14
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов поблагодарили тренерский штаб и болельщиков за поддержку на этапе «Гран-при» в Сочи.
«Сочи, это было невероятно круто! Спасибо всем за эти непередаваемые эмоции.
Спасибо нашей команде, включая Николая Морошкина, за подготовку и доверие, а также хочу выразить благодарность Александру Гольдштейну за такую красивую музыку для программы! До скорой встречи", — написали Мишина и Галлямова в постах в Instagram.
Пара победила на этапе, набрав за обе программы 226, 98 балла. Мишина и Галлямов вышли в финал серии «Гран-при», который состоится в Осаке (Япония) с 9 по 12 декабря.
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