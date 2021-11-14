Мишина и Галлямов поблагодарили тренеров и болельщиков после победы на «Гран-при» в Японии

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов поблагодарили тренерский штаб и болельщиков после победы на этапе «Гран-при» в Японии.

«Спасибо нашей команде за подготовку! Очень рады показать наши программы всем присутствующим болельщикам, а также выразить благодарность за поддержку тем, кто вставал в шесть утра», — написала Мишина в Instagram.

За произвольную программу пара набрала 148,88 балла. По сумме выступлений они получили 227,28 балла.