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Мишина и Галлямов поблагодарили тренеров и болельщиков после победы на «Гран-при» в Японии

12:37
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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов поблагодарили тренерский штаб и болельщиков после победы на этапе «Гран-при» в Японии.

«Спасибо нашей команде за подготовку! Очень рады показать наши программы всем присутствующим болельщикам, а также выразить благодарность за поддержку тем, кто вставал в шесть утра», — написала Мишина в Instagram.

Публикация от Настя Мишина (@nastia_ice)

За произвольную программу пара набрала 148,88 балла. По сумме выступлений они получили 227,28 балла.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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