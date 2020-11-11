Мишина и Галлямов победили в парном катании на этапе Кубка России в Казани
Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в парном катании на этапе Кубка России в Казани.
Фигуристы были лучшими как в короткой, так и произвольной программе и в сумме набрали 233,09 балла. На втором месте Евгения Тарасова и Владимир Морозов (227,13). Третьими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (220,30)
Казань
Кубок России
4-й этап
Пары
Произвольная программа
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 153,43
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 148,41
3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 140,69
4. Ясмина Кадырова/Иван Бальчепнко — 133,12
5. Карина Акопова/Никита Рахманин — 128,74
6. Алина Пепелева/Роман Плешков — 127,60
Итог
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 233,09
2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 227,13
3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 220,30
4. Ясмина Кадырова/Иван Бальчепнко — 205,07
5. Карина Акопова/Никита Рахманин — 196,75
6. Алина Пепелева/Роман Плешков — 194,10