Мишина и Галлямов победили в парном катании на этапе Кубка России в Казани

Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в парном катании на этапе Кубка России в Казани.

Фигуристы были лучшими как в короткой, так и произвольной программе и в сумме набрали 233,09 балла. На втором месте Евгения Тарасова и Владимир Морозов (227,13). Третьими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (220,30)

Казань

Кубок России

4-й этап

Пары

Произвольная программа

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 153,43

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 148,41

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 140,69

4. Ясмина Кадырова/Иван Бальчепнко — 133,12

5. Карина Акопова/Никита Рахманин — 128,74

6. Алина Пепелева/Роман Плешков — 127,60

Итог

1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 233,09

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов — 227,13

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 220,30

4. Ясмина Кадырова/Иван Бальчепнко — 205,07

5. Карина Акопова/Никита Рахманин — 196,75

6. Алина Пепелева/Роман Плешков — 194,10