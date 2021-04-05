Мишина и Галлямов планируют кататься в свое удовольствие на командном чемпионате мира

Чемпионы мира по фигурному катанию в парах Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, что на командном чемпионате мира хотят кататься в свое удовольствие.

На чемпионате мира в Стокгольме Мишина и Галлямов выиграли золото в соревнованиях пар.

«Мы ожидаем полной командной поддержки, уже знаем, как поддерживать свою команду. Можно сказать, что эти соревнования пройдут в таком праздничном режиме. Поэтому обстановка будет полностью разряжена и будем кататься в свое удовольствие, чтобы поддержать команду», — сообщили фигуристы журналистам.

Командный чемпионат мира пройдет с 15 по 18 апреля в Японии.