Мишина и Галлямов планируют кататься в свое удовольствие на командном чемпионате мира
13:42
Чемпионы мира по фигурному катанию в парах Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали, что на командном чемпионате мира хотят кататься в свое удовольствие.
На чемпионате мира в Стокгольме Мишина и Галлямов выиграли золото в соревнованиях пар.
«Мы ожидаем полной командной поддержки, уже знаем, как поддерживать свою команду. Можно сказать, что эти соревнования пройдут в таком праздничном режиме. Поэтому обстановка будет полностью разряжена и будем кататься в свое удовольствие, чтобы поддержать команду», — сообщили фигуристы журналистам.
Командный чемпионат мира пройдет с 15 по 18 апреля в Японии.
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