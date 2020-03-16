Мишина и Галлямов перешли в клуб Москвиной

Бронзовые призеры Финала Гран-при Анастасия Мишина и Александр Галлямов будут тренироваться в клубе Тамары Москвиной.

— Да, все верно, — цитируют «РИА «Новости» одного из тренеров дуэта Людмилу Великову. — Как так получилось? Принесли два букета и сказали «До свидания!» Больше ничего не объясняли. Так и получается.

Мишина и Галлямов под руководством Людмилы и Николая Великовых выиграли в прошлом сезоне первенство России среди юниоров, юниорские Финал Гран-при и чемпионат мира, после чего перешли на взрослый уровень. В этом сезоне фигуристы заняли четвертое место на чемпионате страны и не смогли попасть в состав сборной России.