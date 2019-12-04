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Мишина и Галлямов откроют соревнования спортивных пар в финале «Гран-при»

16:53
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Согласно жребию чемпионы мира среди юниоров-2019 Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступят первым в турнире спортивных пар в финале «Гран-при» в Турине.

Победители двух этапов серии Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступят третьими, еще один спортивный дуэт Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — вторым.

Спортивные пары представят короткую программу в Турине 5 декабря в 21.45 по московскому времени (Екатерина Беспалова)

Финал Гран-при по фигурному катанию: расписание и трансляции

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