Мишина и Галлямов откроют соревнования спортивных пар в финале «Гран-при»
16:53
Согласно жребию чемпионы мира среди юниоров-2019 Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступят первым в турнире спортивных пар в финале «Гран-при» в Турине.
Победители двух этапов серии Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступят третьими, еще один спортивный дуэт Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин — вторым.
Спортивные пары представят короткую программу в Турине 5 декабря в 21.45 по московскому времени (Екатерина Беспалова)
Финал Гран-при по фигурному катанию: расписание и трансляции
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