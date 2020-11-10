Мишина и Галлямов лидируют после короткой программы на этапе Кубка в Казани, Бойкова и Козловский уступили 0,06 балла

Спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют по итогам короткой программы на 4-м этапе Кубка России в Казани. Они показали чистый прокат и набрали 79,66 балла.

Второе место занимают чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые также откатали чисто и уступили лидерам всего 0,06 балла — 79,61.

Замыкают тройку Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Парнер допустил степ-аут на тройном тулупе.