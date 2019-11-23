Мишина и Галлямов испытывают смешанные чувства после выхода в финал «Гран-при»

Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов испытывают смешанные чувства после выступления в соревнованиях среди спортивных пар на японском этапе «Гран-при» в Саппоро, по итогам которого фигуристы вышли в финал серии.

— Чувства смешанные — с одной стороны, это радость за попадание в финал, а с другой, слегка обидно, ведь сделай я свой сальхов в короткой программе, все могло быть чуть иначе, — приводит слова Галлямова ТАСС. — А так баллы и за технику, и за компоненты потеряли. Может, и хорошо, что это сейчас произошло, будем лучше готовы к дальнейшей борьбе. Сегодня с сальховом в каскаде справился, мне это очень приятно, но выступили мы все-таки не без технических недочетов, как бы чисто прокат для зрителей со стороны ни выглядел.

— Все-таки хотелось оказаться на втором месте, но проиграть Мур-Тауэрс и Маринаро не позорно — мне нравится их плавное, хореографичное катание, — добавила Мишина. — А нам еще предстоит много работы. Разница оценок на этапах приводит к выводу, что нужно быть на голову выше соперников, чтобы добиваться успеха.