Мишина, Галлямов и Козловский получили звание заслуженных мастеров спорта

Фигуристы Анастасия Мишина, Александр Галлямов и Дмитрий Козловский получили звание заслуженных мастеров спорта, сообщает сайт Министерства спорта России.

Мишина в паре с Галлямовым в 2021 году стали победителями чемпионата мира в Стокгольме, а также командного чемпионата мира, прошедшего в Осаке.

Козловский выступает в соревнованиях спортивных пар вместе с Александрой Бойковой. На ЧМ в Швеции они стал бронзовыми призерами.