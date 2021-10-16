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Мишина, Галлямов и Козловский получили звание заслуженных мастеров спорта

10:33
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Фигуристы Анастасия Мишина, Александр Галлямов и Дмитрий Козловский получили звание заслуженных мастеров спорта, сообщает сайт Министерства спорта России.

Мишина в паре с Галлямовым в 2021 году стали победителями чемпионата мира в Стокгольме, а также командного чемпионата мира, прошедшего в Осаке.

Козловский выступает в соревнованиях спортивных пар вместе с Александрой Бойковой. На ЧМ в Швеции они стал бронзовыми призерами.

Дополнительная информация:

https://minsport.gov.ru/

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Иван Шитик все материалы автора
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