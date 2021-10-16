Мишина, Галлямов и Козловский получили звание заслуженных мастеров спорта
10:33
Фигуристы Анастасия Мишина, Александр Галлямов и Дмитрий Козловский получили звание заслуженных мастеров спорта, сообщает сайт Министерства спорта России.
Мишина в паре с Галлямовым в 2021 году стали победителями чемпионата мира в Стокгольме, а также командного чемпионата мира, прошедшего в Осаке.
Козловский выступает в соревнованиях спортивных пар вместе с Александрой Бойковой. На ЧМ в Швеции они стал бронзовыми призерами.
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