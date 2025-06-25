Мишин — о Туктамышевой: «Она давно завершила карьеру»

Алексей Мишин, бывший тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой, ответил на вопрос «СЭ» о завершении профессиональной карьеры спортсменки.

Ранее стало известно, что на сайте Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Туктамышева указана в качестве тренера спортивной сборной команды. Формально о завершении карьеры спортсменка не объявляла.

«Так ясно, что она давно завершила карьеру. Странный вопрос», — сказал Мишин «СЭ».

28-летняя фигуристка приостановила карьеру в 2023 году. С тех пор она участвовала в ледовых шоу и помогала своему бывшему тренеру Алексею Мишину в «Юбилейном».

Туктамышева — чемпионка мира, Европы и России, а также победительница и призер этапов и финала «Гран-при».