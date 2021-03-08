Мишин: «В обстановку 8 марта хорошо вписывается мой день рождения»

Легенда мирового фигурного катания, известный тренер и профессор Алексей Мишин 8 марта отмечает свое 80-летие. Специалист рассказал, каково это для мужчины — отмечать свой день рождения в Международный женский день.

— Если вспомнить историю моего рождения, то когда моя мама приехала из роддома и привезла меня, ей сказали: «Таня, Таня, ну как же так — ты 8 марта родила мальчика, — цитирует Мишина ТАСС. — Девочку надо было». Она сказала: «Нет, мальчик — хорошо. Мой Алеша — подарок всем женщинам мира».

— Может быть вам, рожденному 8 марта, наконец покорилась загадка — чего же хотят женщины?

— Я не отношусь к этому празднику как к своему личному какому-то, персональному. Дело в том, что накануне 8 марта уже создается такая атмосфера, праздничная, когда все дарят друг другу подарки. Готовят мужчины женщинам. И в эту обстановку хорошо вписывается мой день рождения.

— Но вам, одному из немногих тренеров, удалось найти ключик к женским сердцам фигуристок. У вас многие годы работает Лиза Туктамышева — уже достаточно взрослая спортсменка. Много лет вы работали с Каролиной Костнер. Как вам удалось с ними не дойти до того момента, чтобы они поставили коньки в угол?

— Исторически обо мне сложилось мнение как о тренере мужского одиночного катания, но когда спрашивают — есть специфика работы с женщинами или с мужчинами, я хочу сказать, что тот, кто абсолютизирует этот гендерный принцип, он неправ. Потому что техника едина для всех тел, и для мужских, и для женских. Это — механика движений. И она практически неразличима в этом аспекте. Если говорить о чисто человеческих отношениях, то у меня сложилось такое бережное, вежливое отношение к девушкам, маленьким девочкам, которые у меня тренируются. Скажу, что в этом есть и серьезный недостаток, потому что некоторая жесткость мне бы только помогла.