Мишин: «Считаю невозможным комментировать конфликт Плющенко с Железняковым»
12:26
Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал «СЭ» конфликт хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
«У меня давно готов ответ. Считаю невозможным для себя комментировать это событие», — сказал Мишин.
Ранее Железняков опубликовал на своей странице ВКонтакте скандальный пост, в котором вызвал на дуэль Плющенко. Сам Евгений отреагировал на слова Железнякова.
(Константин Колмаков)
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