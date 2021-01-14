Мишин: «Считаю невозможным комментировать конфликт Плющенко с Железняковым»

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал «СЭ» конфликт хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова и двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«У меня давно готов ответ. Считаю невозможным для себя комментировать это событие», — сказал Мишин.

Ранее Железняков опубликовал на своей странице ВКонтакте скандальный пост, в котором вызвал на дуэль Плющенко. Сам Евгений отреагировал на слова Железнякова.

(Константин Колмаков)