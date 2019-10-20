Мишин считает странным судейство на первом этапе «Гран-При» Skate America

Тренер чемпионки мира и Европы-2015 Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин прокомментировал судейство на первом этапе «Гран-При» Skate America.

Спортсменка без грубых ошибок исполнила произвольную программу, однако судьи поставили фигуристке недокрут на тройном риттбергере, дорожка шагов была оценена на второй уровень. Также Туктамышева получила низкие баллы за компоненты — 64,30 и 138,69 баллов в сумме. Этот результат позволил спортсменке стать третьей в итоговом протоколе.

— Я думаю, что это правда, — приводит ТАСС слова Мишина в ответ на вопрос о том, не показалось ли ему странным судейство в Лас-Вегасе. — Но будучи человеком политкорректным, я не хочу говорить о том, почему формула «дома и стены помогают» достигает таких гипертрофированных размеров".