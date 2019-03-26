Мишин рассматривает командный ЧМ для Туктамышевой и Самодуровой как подготовку к сезону-2019/20

Тренер российских фигуристок Софьи Самодуровой и Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин рассматривает командный чемпионат мира как этап подготовки спортсменок к сезону-2019/20. Сегодня стало известно, что Самодурова и Туктамышева вошли в состав сборной России на командный ЧМ, который пройдет в Фукуоке с 11 по 14 апреля.

- Командный турнир настолько непредсказуем, что что-то загадывать определенное нельзя. Но я рассматриваю для своих девочек этот турнир как старт на следующий год, - цитирует ТАСС Мишина.

Самодурова и Туктамышева выступят на командном чемпионате мира