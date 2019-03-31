Мишин рассказал о подготовке Самодуровой и Туктамышевой к командному ЧМ

Алексей Мишин, являющийся тренером российских фигуристок Софьи Самодуровой и Елизаветы Туктамышевой, заявил, что обе спортсменки готовятся к командному чемпионату мира в японской Фукуоке. Турнир пройдет с 11 по 14 апреля: в нем примут участие команды России, США, Италии, Канады, Франции и Японии.

- Соня готовится в Санкт-Петербурге по обычной схеме, а в Японию мы - Соня, я и хореограф Татьяна Прокофьева - вылетаем 8 апреля, - приводит ТАСС слова Мишина. - Лиза Туктамышева уже в Японии, где участвует в турне шоу Stars on ice: утром репетиция, вечером выход в прологе шоу, потом она катается три раза в середине шоу - два своих номера плюс один групповой, затем - выступление в финале. То есть пять выходов на лед за одно шоу.

Напомним, 16-летняя Самодурова является действующей чемпионкой Европы. На чемпионате мира в японской Сайтаме она стала восьмой. 22-летняя Туктамышева является чемпионкой мира-2015. Она не принимала участия в мировом первенстве в Сайтаме, оставшись запасной.

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