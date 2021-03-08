Мишин рассказал, что говорил Туктамышевой в трудные времена

Легенда мирового фигурного катания, известный тренер и профессор Алексей Мишин 8 марта отмечает свое 80-летие. Специалист в интервью ТАСС рассказал о предстоящем чемпионате мира в Швеции.

— Вы в 80 лет везете на чемпионат мира сразу три номера — Туктамышева, Коляда и Семененко. Уже достижение.

— Я бы это событие охарактеризовал как «удачное стечение обстоятельств». Давайте не залетать в небеса.

— Конкурентов уже изучили?

— Очень сильные соперники. Думаю, что полностью выражу позицию руководства нашей федерации, всех любителей фигурного катания. Надо выступить в первую очередь так, чтобы обеспечить максимальную квоту (на Олимпиаде — прим. ТАСС) во всех видах нашего катания.

— Возвращаясь к героине финала Кубка России Лизе Туктамышевой. Как сейчас помню ту маленькую девочку из Глазова на взрослом казанском чемпионате России — 2009, где 12-летние Аделина Сотникова и Лиза стали лучшими. На дворе 2021-й, а Лиза по-прежнему с вами. Неужели не было порывов все бросить?

— В трудные моменты в ее карьере, трудные для нашего союза, я ей говорил: Лиза, я пойду с тобой до самого конца пути. И мы еще идем по этому пути. Поэтому думаю, что в моем ответе звучит полная правда и ответ, который полностью исчерпал ваш вопрос.