Мишин прокомментировал снятие Туктамышевой с пятого этапа Кубка России

Тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин в разговоре с «СЭ» подтвердил снятие подопечной с пятого этапа Кубка России, который пройдет в Москве 5 — 8 декабря.

Ранее стало известно, что 23-летняя чемпионка мира-2015 пропустит соревнование в Москве из-за коронавируса.

— Снятие — это факт, оно действительно по болезни, — сказал Мишин в комментарии «СЭ». — Что за болезнь? А это, вы знаете, интимное дело каждого. Дима Алиев вот тоже снялся, но болезнь не сразу назвали. Ее нынче стесняются называть. А болеет он довольно долго. На катке Лизы нет. Есть Миша Коляда, который успешно прыгает четверной тулуп. (Дмитрий Кузнецов)

Туктамышева заразилась коронавирусом и пропустит этап Кубка России в Москве