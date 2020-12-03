ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Мишин прокомментировал снятие Туктамышевой с пятого этапа Кубка России

11:15
Алексей Мишин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алексей Мишин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин в разговоре с «СЭ» подтвердил снятие подопечной с пятого этапа Кубка России, который пройдет в Москве 5 — 8 декабря.

Ранее стало известно, что 23-летняя чемпионка мира-2015 пропустит соревнование в Москве из-за коронавируса.

— Снятие — это факт, оно действительно по болезни, — сказал Мишин в комментарии «СЭ». — Что за болезнь? А это, вы знаете, интимное дело каждого. Дима Алиев вот тоже снялся, но болезнь не сразу назвали. Ее нынче стесняются называть. А болеет он довольно долго. На катке Лизы нет. Есть Миша Коляда, который успешно прыгает четверной тулуп. (Дмитрий Кузнецов)

Туктамышева заразилась коронавирусом и пропустит этап Кубка России в Москве

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Опрос

проголосовало: 100399
Все опросы
За какой российской фигуристкой вы следите наиболее внимательно?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир