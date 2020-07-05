Мишин прокомментировал информацию о том, что международные соревнования в этом году могут не состояться

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал тот факт, что с высокой вероятностью ISU не удастся провести ни одного международного соревнования до конца года.

По информации «СЭ», ISU предпринимает усилия по поиску стран, которые готовы принять соревнования с открытыми границами, но нет уверенности, что все спортсмены смогут на них приехать и вернуться к себе. Федерация фигурного катания России уже известила российских спортсменов, что с высокой долей вероятности сезон-2020/21 будет состоять из этапов Кубка России и чемпионата России.

Также пройдут контрольные прокаты и специальные «челленджеры», но сезон как минимум до конца года будет внутрироссийским. Источники оценивают вероятность такого исхода в 80-90 процентов.

— Моя позиция такая: если самолет задерживается, то не надо бегать по аэропорту и бить себя руками по бедрам, а надо просто ждать, когда самолет прилетит, — приводит 78.ru слова Мишина. — Если применить мое высказывание к миру фигурного катания, то необходимо лишь ждать любых стартов — и отечественных, и международных.

Я думаю, что каждый спортсмен проживет долгую жизнь в фигурном катании, и ко всему должен относиться без истерик. В начале пандемии многие меня спрашивали: «Ну что, теперь фигуристы разучатся прыгать?» Я на это отвечал, что фигуристы начнут прыгать, как только выйдут на лед. Думаю, что перерыв без тренировок и теперь без международных стартов никак не повлияет на развитие этого вида спорта. Будет небольшая задержка, после которой мы, как рогатка, натянемся и выстрелим вперед.