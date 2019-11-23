Мишин позитивно оценил выступление Самодуровой на «Гран-при»

Тренер чемпионки Европы российской фигуристки Софьи Самодуровой Алексей Мишин расценивает итог выступления своей подопечной на этапах «Гран-при» нынешнего сезона как позитивный.

17-летняя Самодурова принимала участие в этапах в Китае (пятое место) и Японии (шестое). Данные результаты не позволили ей квалифицироваться в финал серии.

— По тому, как начинался этот сезон, а также с учетом динамики взросления, я позитивно оцениваю выступления Сони на обоих этапах, — цитирует ТАСС Мишина. — Здесь, на этапе в Японии, она не допустила ни одного срыва, правда, я считаю, что тенденциозная оценка «докрутил — не докрутил» лишила ее реального четвертого места. Строгость судей к ее прыжкам может быть объяснима тем, что родные стены должны были помогать японкам, которые, на взгляд многих специалистов, не совсем правильно оказались выше нее. Потому что по безошибочности она просто уникальна, а с точки зрения эмоциональности и харизмы — чистая «пятерка».