Мишин поражен работоспособностью Теннел

Российский тренер Алексей Мишин заявил, что бронзовый призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях Брэди Теннелл является хорошим примером для его группы в плане тренировок. Фигуристка принимает участие в сборах, проводимых специалистом.

– Эта девочка поражает меня своей работоспособностью, она является очень хорошим примером, – – цитирует ТАСС Мишина. - У меня было три таких хороших примера, которые положительно влияли на микроклимат в команде, – это итальянка Каролина Костнер, швейцарец Стефан Ламбьель и теперь Теннелл. Но на постоянной основе тренировать ее я не могу, для этого она должна переехать в Санкт-Петербург, работаем только на сборах.

Во французском Куршевеле сейчас также тренируются чемпионка Европы Софья Самодурова и серебряный призер командного чемпионата мира World Team Trophy-2019 Андрей Лазукин. Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева пока не присоединилась к своей группе, поскольку выступает в японских шоу вместе с Алиной Загитовой, Евгенией Медведевой и другими известными фигуристами.