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Сегодня, 14:08

Мишин подтвердил отсутствие Коляды и Туктамышевой в личном прыжковом турнире чемпионата России

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Заслуженный тренер России, наставник Елизаветы Туктамышевой и Михаила Коляды Алексей Мишин подтвердил «СЭ», что эти фигуристы не будут представлены в личном прыжковом чемпионате России. Они выступят только в командном турнире.

В личном турнире от команды Мишина выступят Глеб Лутфуллин и Евгений Семененко. Чемпионат России по прыжкам состоится 4 декабря, в воскресенье, сегодня прошёл предварительный раунд.

Ведущей жеребьевки прыжкового чемпионата России фигуристов будет олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Михаил Коляда
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Загитова будет ведущей жеребьевки прыжкового чемпионата России фигуристов
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