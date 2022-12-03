Мишин подтвердил отсутствие Коляды и Туктамышевой в личном прыжковом турнире чемпионата России

Заслуженный тренер России, наставник Елизаветы Туктамышевой и Михаила Коляды Алексей Мишин подтвердил «СЭ», что эти фигуристы не будут представлены в личном прыжковом чемпионате России. Они выступят только в командном турнире.

В личном турнире от команды Мишина выступят Глеб Лутфуллин и Евгений Семененко. Чемпионат России по прыжкам состоится 4 декабря, в воскресенье, сегодня прошёл предварительный раунд.

Ведущей жеребьевки прыжкового чемпионата России фигуристов будет олимпийская чемпионка Алина Загитова.