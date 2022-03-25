Мишин одной фразой охарактеризовал результаты прыжкового турнира на Кубке Первого Канала

Алексей Николаевич Мишин, тренер Елизаветы Туктамышевой, Евгения Семененко и Михаила Коляды, описал одной фразой результаты прыжкового турнира на Кубке Первого канала.

— Алексей Николаевич, как вам старт?

— Мне нравится больше финиш, — ответил Мишин на вопрос журналистов

В прыжковом турнире команда Анны Щербаковой обыграла команду Марка Кондратюк со счетом 3:2. В индивидуальном турнире победил сам Кондратюк, исполнив каскад с двумя четверными сальховами.