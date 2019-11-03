Мишин оценил выступление Косторной на этапе «Гран-при» во Франции

Тренер чемпионки мира и Европы-2015 Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин прокомментировал выступление российских фигуристок на этапе «Гран-при» во Франции. Алена Косторная и Алина Загитова завоевали золото и серебро соответственно.

— Были различные варианты выступления Загитовой, — приводит «РИА Новости» слова Мишина. — Знаете, я придерживаюсь следующей позиции: не хочется за кого-то радоваться или кого-то осуждать. Я просто констатирую происходящее: жизнь идет, а фигурное катание развивается. По крайней мере, я далек от тех экспертов, которые хотят найти что-то негативное среди фигуристок или наоборот кого-то чрезмерно восхвалять. Надо трезво оценивать мастерство спортсменок. Я хотел бы, чтобы атмосфера была радостной, наполненной удовлетворением. Не хочу поддерживать хейтерские комментарии в адрес фигуристок.

Мне понравилось выступление Алены Косторной, очень хорошо. Я был уверен, что она выступит блестяще. Мы знаем, насколько она сильна в постановках. «Не надо быть экспертом, чтобы видеть происходящее в фигурном катании. Уровень знаний среди болельщиков очень высок, они трезво могут оценивать прокаты наших спортсменов.