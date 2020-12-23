Мишин о попадании Загитовой в топ-5 популярных спортсменов России: «Впереди нее может стоять только Месси»

Заслуженный тренер России и СССР Алексей Мишин прокомментировал для «СЭ» попадание Алины Загитовой в рейтинг самых популярных спортсменов России, опубликованный ВЦИОМ. В рейтинге Загитова делит 4 место с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным.

— Для меня Алина уже давно не просто фигуристка, — сказал Мишин. — Она уже и публичная личность, в том числе. У нее потрясающая работоспособность, и она очень талантлива. Как девушка, спортсменка и медийная личность она мне импонирует. Впереди нее я бы поставил только одного спортсмена — Лионеля Месси, который недавно побил рекорд Пеле. Я понимаю, что рейтинг состоит из российских спортсменов, но мое мнение таково. Ей уже давно нет равных в российском медийном поле.

Самым популярным российским спортсменом года 2020 по данным ВЦИОМ стал боец ММА Хабиб Нурмагомедов. Второе место занял нападающий «Зенита» Артем Дзюба, на третьей строчке — теннисист Даниил Медведев.

(Владимир Пушкарев)