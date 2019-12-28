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Мишин — о четверном тулупе Туктамышевой: «Здесь важно было начать. Будем пытаться»

21:20
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Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал попытку четверного тулупа своей ученицы Елизаветы Туктамышевой?. Фигуристка зашла на прыжок в произвольной программе на чемпионате России, но упала.

— Трудно соединить четверной прыжок и тройной аксель, — приводит «РИА Новости» слова Мишина. — Четверной она выучила несколько недель назад. Будем пытаться это сделать (соединить в этом сезоне). Здесь важно было начать.

Туктамышева заняла четвертое место на чемпионате России.

Чемпионат России по фигурному катанию 2020: расписание и трансляции

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191228/1562977703.html

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