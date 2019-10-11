Мишин назвал Тутберидзе наиболее яркой фигурой на небосклоне отечественного фигурного катания

Российский тренер Алексей Мишин назвал Этери Тутберидзе наиболее яркой фигурой на небосклоне нашего отечественного фигурного катания.

— Расскажите о ваших отношениях с Этери Тутберидзе.

— Все фигурное катание делится на разные тренерские группы, — приводит «Спорт день за днем» слова Мишина. — Некоторые дружат, некоторые соревнуются, конкурируют. Некоторые отношения носят острый характер. Говорить о всеобщем содружестве тренерских групп... то же самое, что говорить о содружестве семей Монтекки и Капулетти.

— То есть речь идет о вражде?

— Вы спросили, как я отношусь к выдающимся достижениям, которые демонстрируют ученицы Этери Тутберидзе. Если говорить о том, что вот они маленькие, вот они вырастут, вот они перестанут прыгать, будут более женственными. У меня есть на этот счет одно замечательное сравнение.

— Ждем.

— Приносят из роддома здорового ребенка. И вот стоят люди и говорят: «Ой, какой ребеночек хороший — глазки, бровки, крепенький, но он же умрет!» Повзрослеет и умрет. Будет ему семьдесят или восемьдесят. Поэтому многие говорят: «Ну да, девочки хорошие, но они потом не будут прыгать». Ну и что? Я тоже умру, и вы умрете. Давайте говорить о том, что девочки демонстрируют высокий класс и мастерство. И радоваться этому.

— Давайте подытожим про Тутберидзе.

— Она наиболее яркая фигура на небосклоне нашего отечественного фигурного катания. Поэтому говорить о преимуществах моих или ее... В каждой системе есть свои преимущества. Раз ее девочки показывают такой уровень — значит, она сейчас лидер, моральный и спортивный.