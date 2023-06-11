Мишин назвал печальным решение ISU сохранить отстранение россиян от соревнований

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин назвал печальным решение совета Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации.

«Печально. Все, что могу сейчас сказать», — приводит слова Мишина ТАСС.

В марте 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой организации. Сегодня, 11 июня Международный союз конькобежцев объявил, что отстранение остается в силе.