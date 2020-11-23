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Мишин: «На «Гран-при» Туктамышева не дрогнула»

20:02
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тренер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин оценил ее выступление на «Гран-при» в Москве. Спортсменка заняла первое место.

«Хотел бы отметить удачное выступление Жени Семененко в целом и, в частности, в произвольной программе, где ученик Татьяны Мишиной показал лучшую оценку за технику из всех участников, — цитируют Мишина «РИА Новости». — На моей памяти не было такого, чтобы спортсмена из первой группы «чайников» так высоко оценили.

Меня обрадовало выступление Лизы Туктамышевой. Ситуация развивалась неожиданно, и в ней Лиза не дрогнула. Контент позволял ей выиграть и короткую программу тоже. Хочу похвалить Настю Гулякову — красивая обаятельная девушка с большими рычагами, откатала без грубых ошибок. Но проблема тройного акселя перед ней стоит. Она его тренирует».

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20201123/mishin-1585952566.html

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