Мишин доволен выступлением Туктамышевой в произвольной программе

Тренер чемпионки мира и Европы-2015 Елизаветы Туктамышевой Алексей Мишин прокомментировал выступление фигуристки на первом этапе «Гран-При» Skate America.

Спортсменка без грубых ошибок исполнила произвольную программу, однако судьи поставили фигуристке недокрут на тройном риттбергере, дорожка шагов была оценена на второй уровень. Также Туктамышева получила низкие баллы за компоненты — 64,30 и 138,69 баллов в сумме. Этот результат позволил спортсменке стать третьей в итоговом протоколе.

— Я доволен ее выступлением в произвольной программе, — приводит ТАСС слова Мишина. — В короткой она допустила неточности, за что была отодвинута на далекое место, но если говорить о ее произвольной программе, то наряду с Щербаковой, которая демонстрирует четверные лутцы, Лиза остается пока единственной спортсменкой, делающей тройные аксели — элементы из арсенала мужчин, которые не все так хорошо выполняют. Она остается одной из немногих фигуристок, которая владеет этим уникальным прыжком.

Туктамышева исполнила два тройных акселя в произвольной программе на Skate America, но получила низкие баллы за компоненты